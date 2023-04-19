حركة تجارية نشطة في الزرقاء

الوكيل الاخباري - تشهد الأسواق التجارية في الزرقاء، ولاسيما محلات الملابس بعد فترة الإفطار، حركة شرائية نشطة وتحسناً ملحوظا قياساً مع الأيام الماضية، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

اضافة اعلان



وقال مالك أحد محلات الملابس في شارع الملك حسين " شارع السعادة "هلال مكاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الحركة الشرائية ازدادت بعد صرف رواتب الموظفين، حيث يشهد السوق إقبالاً من المواطنين لشراء ما يلزمهم من ملابس، لافتاً إلى أن الإقبال على الشراء يضاهي السنوات السابقة، خاصة خلال اليومين الأخيرين.



وبين صاحب أحد محلات الأحذية زكي أبو عبيلة، أن المواطنين يقبلون على شراء الملابس في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، مشيرا إلى أن أسعارها في متناول أيدي الجميع وتتفاوت بين محل وآخر بحسب النوعية والجودة.



وأوضح الأربعيني أحمد حسن، أن مختلف أنواع الملابس متوفرة في الأسواق وبأسعار مقبولة وضمن المعدل الطبيعي، حيث يشهد سوق الملابس إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، إضافة إلى توفر كافة المواد الغذائية في الأسواق من الخضار والفواكه واللحوم والحلويات بأنواعها.



بدوره قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إن المواطنين يقبلون على شراء الملابس ومستلزمات العيد كافة من حلويات وغيرها خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل.



وأكد أن صرف رواتب الموظفين أسهم بشكل كبير في تحسن القوة الشرائية وزيادة إقبال المواطنين على شراء مستلزماتهم مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

وأضاف، أن أسعار كافة الملابس معتدلة، ولم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع السنوات السابقة، وهي في متناول المواطنين، مشيراً إلى أن الغرفة تهتم بمراقبة الحركة الشرائية والأسعار التي لم تتجاوز معدلاتها الطبيعية.

