بلديه الزرقاء تنفذ حملة لإزالة البسطات المخالفة

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر دائرة رقابة الاسواق في بلدية الزرقاء بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة ومرتبات مديرية شرطة الزرقاء حملة على البسطات والبيع العشوائي والاعتداء على الارصفة في الوسط التجاري ومدخل المخيم.

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وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بأن كوادر دائرة الاسواق نفذت حملة على البسطات بالتعاون مع الاجهزة المعنية للحد منها ولتسهيل حركة المشاة في الاسواق.



واضاف المومني انه تم ازالة 20 بسطة من شارع شاكر وفتح الطريق المؤدي من نقطة شرطة المخيم الى شارع الجيش.



وبين انه تم تحويل 18 شخصا من اصحاب البسطات الى المركز الامني ليتم توديعهم الى الحاكم الاداري بسبب اغلاقهم شارع بالبسطات.



واكد المومني ان الحملات على البسطات مستمرة داخل الاسواق لاتاحة تسوق آمن للمواطنين طيلة ايام شهر رمضان المبارك.