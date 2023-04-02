انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب محافظة الزرقاء منافسات بطولة الشباب الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات "رمضانيات 2023"، بمشاركة شبابية واسعة من أعضاء المراكز الشبابية التابعة للمديرية.



وقال مدير شباب الزرقاء عمر العزام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نشاطات وزارة الشباب الرمضانية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على استثمار أوقات فراغهم بما يعود بالنفع على صحتهم البدنية والنفسية، إضافة إلى تعريف المجتمع المحلي بدور وزارة الشباب في رعاية الشباب وتنمية قدراتهم خاصةً في المجال الرياضي البدني والذهني، واستقطاب أكبر عدد من الشبان للمشاركة في أنشطة الوزارة.

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