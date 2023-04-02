الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخلي المصلّى القبلي من المعتكفين

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

روسيا: مقتل مراسل عسكري وإصابة العشرات بانفجار قنبلة

لافروف وبلينكن يبحثان قضية اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة

الحكومة تمدد صلاحية اللحوم المجمدة المستوردة

استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

الأحد، 02-04-2023 10:34 م

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

wwwwwwww


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب محافظة الزرقاء منافسات بطولة الشباب الرمضانية لكرة الطاولة والشطرنج التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات "رمضانيات 2023"، بمشاركة شبابية واسعة من أعضاء المراكز الشبابية التابعة للمديرية.

وقال مدير شباب الزرقاء عمر العزام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نشاطات وزارة الشباب الرمضانية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على استثمار أوقات فراغهم بما يعود بالنفع على صحتهم البدنية والنفسية، إضافة إلى تعريف المجتمع المحلي بدور وزارة الشباب في رعاية الشباب وتنمية قدراتهم خاصةً في المجال الرياضي البدني والذهني، واستقطاب أكبر عدد من الشبان للمشاركة في أنشطة الوزارة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120226143554192206992

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

e

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

1

ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة

420221903518678807055

الحكومة تمدد صلاحية اللحوم المجمدة المستوردة

320231921518873194372

استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

320232616331295277573

صناعة وتجارة المفرق تخالف 3 محال لبيع الدواجن

أخبار متعلقة
3202314211653420812200

دورة تدريبية للتصوير في شباب عنجرة

7202229144923280695701

ورشة بالزرقاء لتعزيز وعي الجمعيات للعمل ببيئات آمنة

3202315151928725554155

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً - أسماء

320231820519262647888

ورشة ومعسكر عن الأمن الغذائي والأنماط الصحية بإربد

320231322462504591410

انطلاق المعسكر السياحي البيئي لمديرية شباب المفرق

320231812266386067104

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة