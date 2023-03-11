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السبت، 11-03-2023 03:50 م

حركة سياحية نشطة في جرش

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الوكيل الإخباري - شهدت المواقع السياحية في محافظة جرش خلال عطلة نهاية الأسبوع، حركة سياحية نشطة للاستمتاع بالأجواء الدافئة.

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وقال مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة، اليوم السبت، إن آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه توافدوا إلى المحافظة، مؤكدا أن الحركة السياحية فيها غير مسبوقة.


وأشار إلى أن المديرية تبذل جهودا كبيرة لضمان توفير جميع الخدمات السياحية داخل الموقع الأثري ومرافقه العامة، وتفقد الممرات وصيانتها للتأكد من سلامتها حرصا على سلامة الزوار، وتوفير معلومات شاملة في مركز الزوار لضمان حصول الزائر على ما يحتاجه من معرفة خلال زيارته لمدينة جرش الأثرية.


وبين أن لوسائل الإعلام بمختلف أشكاله دورا كبيرا في ترويج المواقع السياحية والأثريــة، والمساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.

 




 

 


 

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