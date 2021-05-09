الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 11:57 ص

حركة شرائية نشطة في أسواق معان

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الوكيل الإخباري- تشهد أسواق مدينة معان حركة شرائية نشطة في قطاعات الألبسة والأحذية والحلويات مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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وقالت مديرة مديرية صناعة وتجارة محافظة معان المهندسة سهيلة البدور  اليوم الأحد، إن الطلب ازداد على شراء الألبسة والأحذية ومستلزمات العيد، رافقه ارتفاع ملحوظ في الأسعار رغم محدودية الأصناف المعروضة، فيما ازداد الطلب في الأيام الماضية على شراء حلويات العيد ومستلزماته.


وبينت أن كوادر رقابة الأسواق في المديرية تتابع التزام التجار والمنشآت بأوامر الدفاع، وإعلان الأسعار على المواد المعروضة، مشيرة إلى تحرير 3 مخالفات لتجار ألبسة لم يلتزموا بإعلان الأسعار في الأسبوع الماضي.


وبينت أن المديرية أعدت خطة مناوبة خلال أيام عيد الفطر اعتبارا من ثاني أيامه، تشمل الرقابة على المخابز ومحال الحلويات، والتأكد من توفر المواد التموينية ومادة الخبز بمختلف أنواعها، داعية المواطنين للتواصل مع المديرية وتقديم ملاحظاتهم وشكواهم بشأن أية مخالفات أو نقص قد يحصل في المواد الغذائية ومادة الخبز.

 




 

 


 

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