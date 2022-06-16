تربية قصبة المفرق تنفذ موتمرا طلابيا مدرسيا

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق اليوم الخميس، المؤتمر الطلابي المدرسي السياسي في قاعة مدرسة المفرق الصناعية الثانوية للبنين .



وقال مدير تربية اللواء الدكتور أسامة شديفات، إن المؤتمر الذي شارك فيه عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم أبو دلبوح ومديرة الشؤون القانونية بالهيئة المستقلة للانتخابات الدكتورة ناهد الحموري والمحامي طلال عليمات من مركز راصد، يهدف إلى رفع الوعي السياسي لدى الطلبة المشاركين والبالغ عددهم 100 طالب وطالبة .

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