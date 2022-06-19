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الأحد، 19-06-2022 06:58 م

تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس بالعطلة الصيفية - وثيقة

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم ، آلية دوام المدارس خلال العطلة الصيفية.

 وجاء في التعميم، ان دوام مديري المدارس ومديراتها في المدارس الأساسية والثانوية يوم الثلاثاء من كل أسبوع (9 صباحا - 12:30 ظهرا).

وأضاف التعميم أن دوام مديري المدارس للمدارس الثانوية بصورة يومية بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.

في حين سيكون دوام سكرتير المدرسة والمستخدمين في المدارس الأساسية والثانوية خلال العطلة يوميا كالمعتاد .

واستثنى التعميم أيام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام خلال العطلة . 

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