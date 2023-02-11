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السبت، 11-02-2023 03:03 م

حزب الأرض المباركة يعقد مؤتمره العام التأسيسي

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الوكيل الإخباري - عقد حزب الأرض المباركة اليوم السبت، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، مؤتمره العام التأسيسي، معلنا انطلاقه رسميا، بإشراف لجنة الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخابات.

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وقال القيادي بالحزب بلال الدهيسات، خلال المؤتمر، إن الحزب انطلق من اندماج حزبي الراية والشهامة ليشكل رافعة للإصلاح السياسي استعدادا للمرحلة المقبلة والتوجهات الوطنية المتعلقة بتعزيز مشاركة الأحزاب في الحياة العامة خصوصا المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.


وأضاف أن اندماج الأحزاب المتقاربة فكريا وسياسيا، خطوة مهمة لتشجيع الأطياف السياسية المتقاربة لبناء تكتلات كبرى قادرة على العمل والاستمرار تحت مظلات منتمية للوطن وقيادته الهاشمية وملتزمة بالدستور الأردني والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.


وأشار إلى أن الحزب يضم شخصيات من أصحاب الخبرة والاختصاص تمثل شرائح واسعة من المجتمع، وللشباب والمرأة حضور كبير فيه.


بدوره، قال النائب الأسبق محمد العمرو، إن الأحزاب السياسية ضرورة وطنية مهمة خاصة بعد إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة التشريعية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بصنع القرار وتجذير نهج التحول الديمقراطي.

 

 

 




 

 


 

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