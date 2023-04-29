حزب العدالة والإصلاح يعقد مؤتمره التأسيسي العام

الوكيل الاخباري - انتخب حزب العدالة والإصلاح نضال الحديد رئيسا للمجلس المركزي للحزب، وغازي عليان أمينا عاما، ونظير عربيات نائبا للأمين العام، وزيد أبو زيد أمينا للسر.



جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذي عقده، اليوم السبت، وسط حضور من أعضاء الهيئة العامة، وممثلي الهيئة المستقلة للانتخاب.



وأكد الحديد أن الحزب سيستمر في القيام بدوره الرئيس على الساحة السياسية الأردنية، بزخم تنظيمي وبرامجي يرقى إلى التطلعات الملكية، بشأن الحياة الحزبية والسياسية في المملكة، مبينا أن الحزب سينخرط مع القوى الوطنية كافة في نقاشات معمقة عن القضايا السياسية المطروحة، وفق التوجهات السياسية والفكرية المنسجمة مع الرؤى الملكية الإصلاحية، استنادا إلى القواعد الشعبية الواسعة التي يحظى بها، وعمل منظم قوامه العمل الحزبي البرامجي.

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