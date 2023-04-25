الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

الوكيل الاخباري - تسلم المكتب المركزي الوطني (انتربول فلسطين) من انتربول الأردن اليوم الثلاثاء، مطلوبا فارّا من وجه العدالة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، "إنه في إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، تم استصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد الفلسطينيين بتهم إساءة الإئتمان، والتزوير في أوراق رسمية، والسرقة، وفقا لأمر قبض صادر من قبل النائب العام، حيث تم تسليم المطلوب اليوم عبر القنوات المختصة".

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