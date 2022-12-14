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الأربعاء، 14-12-2022 05:58 م

حزمة مشروعات خدمية على خطة بلدية الطفيلة للعام 2023

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدينات، أن البلدية أعدّت خطة طموحة للعام المقبل، تتضمن حزمة مشروعات خدمية، لمعالجة عدد من التحديات التي تواجهها، وبما ينعكس إيجابا على مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال العدينات، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الخطة تتضمن طرح عطاءات لصيانة وتعبيد الطرق في مناطق البلدية بتكلفة مليون دينار، وإنشاء محطة تحويلية لتجميع النفايات بـ 200 ألف، وأخرى لصيانة الآليات بـ 300 ألف دينار.

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