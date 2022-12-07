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اتفاقية مع 20 مزارعاً لإنتاج زراعات علفية على سيل الزرقاء

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الأربعاء، 07-12-2022 06:05 م

اتفاقية مع 20 مزارعاً لإنتاج زراعات علفية على سيل الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة تعمل وفق خطة لتوجيه الزراعات على امتداد سيل الزرقاء نحو الأعلاف، نظرا للحاجة إليها محليا.

وأشار الحنيفات، خلال رعايته توقيع اتفاقية مع 20 مزارعاً يعملون في الأراضي الممتدة على سيل الزرقاء، أن الخطة جاءت لإيجاد عائد مجزٍ للمزارعين بعد منع زراعة الخضروات على امتداد السيل، ولاستغلال المياه في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار لزراعة الأعلاف، ما ينعكس إيجابا على مربي المواشي.

وجاءت الاتفاقية التي وقعها المزارعون مع الشركة العربية الأردنية لتطوير مشاريع المياه والزراعة والأراضي، ضمن خطة وزارة الزراعة لتوجيه الزراعات على امتداد سيل الزرقاء إلى الأعلاف، واستكمالاً لجهود مشروع الصحراء الذكية في التشجيع على الزراعات العلفية ودعم المزارعين.

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