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الأحد، 19-12-2021 10:59 ص

حجاوي: لهذه الأسباب زاد عدد وفيات كورونا

تعبيرية
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الاخباري - عزا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، زيادة أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى الوصول المتأخر للمرضى للمستشفيات والعزوف عن أخذ المطاعيم.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج “هنا الأردن”، إن هناك 62 ألف حالة نشطة في المملكة، يتخللها ممارسات خاطئة تتمثل بطريقة العلاج داخل المنازل، “فهذا المرض يحتاج إلى العلاج بالطريقة الصحيحة وأخذ الأوكسجين وهذا لا يتوفر إلا في المستشفيات”.


وأضاف أن أغلب الحالات التي تصل إلى المستشفيات تكون في حالة متأخرة من العلاج وتحصل الوفيات في أقل من أسبوع لدى دخول المريض إلى المستشفى، مطالبا المصابين الذين تكون أعراضهم خفيفة مع بداية الإصابة ويشتد عليهم الأمر التوجه إلى المستشفيات للحصول على العناية والعلاج المبكر.


وأوضح أن هناك تراجعا كبيرا وعزوفا غير مبرراً عن أخذ المطاعيم، حيث تم تطعيم 11200 ألف جرعة يوم أمس (جرعة أولى وثانية)، وهذا يعتبر رقم ضعيف رغم وجود 130 مركزا متخصصا لإعطاء المطعوم في محافظات المملكة.


وأكد حجاوي أننا نحتاج إلى 6 – 8 أسابيع للوصول إلى ما كنا عليه في السابق قبل الموجة الثالثة، بحيث تكون أعداد الإصابات أقل من ألف إصابة يومياً ولا تشكل ضغطاً على النظام الصحي، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات خلال الأسبوع الماضي انخفض عن الذي قبله وعليه قد تكون الموجة الثالثة بلغت ذروتها بتاريخ 10 / 12 / 2021 .

 




 

 


 

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