حشرات وديدان بحاويات سمسم وصلت مطابخ الأردنيين

الوكيل الاخباري -

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كشف تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019، التخليص على 12 حاوية من مادة السمسم تحتوي على حشرات وديدان ويرقات حية وميتة بنسبة عالية جدا، إضافة الى بيوض حشرات، وتكتلات بيوض داخل المنتج وعلى الأكياس الخارجية له، ورطوبة وتعرق وذلك بعد رفض ادخالها من قبل مندوبي وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء.وبحسب التقرير تبين حدوث عملية التبخير في المركز الجمركي على إرسالية السمسم بطريقة غير قانونية دون الحصول على الموافقات لإجراء عملية التبخير والتي أدت بدورها إلى موت تلك الحشرات.وأشارت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى أن الارسالية التي وردت بتاريخ 9-1-2016 من منشأ البرازيل لحساب احدى الشركات، بيعت بالكامل في السوق المحلي، والأصل في مثل هذه الحالة أن يتم إتلاف البضاعة أصولياً أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.