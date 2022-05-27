حشود جماهيرية كبيرة تشارك بفعاليات مهرجان الاستقلال بإربد



الوكيل الاخباري - اختتمت في مدينة الحسن الرياضية بإربد اليوم، فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بمشاركة حشود جماهيرية كبيرة تابعت فعاليات اليوم الأخير.



واشتملت الفعاليات التي تابعها محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين والعديد من المسؤولين، على عروض فنية وفلكورية وتراثية لعدد من الفرق المحليه بالإضافة إلى العاب ومسابقات للأطفال وتوزيع جوائز قدمتها شركات من القطاع الخاص، مثلما اختتم الفنان يحيى صويص الفعاليات بمجموعة من أغانيه الوطنية والفلكورية التي تفاعل معها الجمهور .

اضافة اعلان