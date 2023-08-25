حضور جماهيري حاشد بختام فعاليات صيف الأردن بإربد

الوكيل الاخباري - شهد ختام فعاليات صيف الأردن في إربد حضوراً جماهيرياً كبيراً وتفاعلاً مع الفقرات التي اشتملت عليها واحتضنتها مدينة الحسن للشباب، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم والحكام الإداريين ونائب مدير الشرطة وعدد من مديري الدوائر.



وتضمنت فعاليات الختام فقرات رسم على الوجوه للأطفال وتشكيلات الألعاب بالبالونات ومسابقات ثقافية وترفيهية للأطفال وأسرهم تخللها توزيع الجوائز على الأطفال الفائزين.



وقدمت فرقة الأغوار الشمالية عرضاً فنياً فلكورياً من الدبكات والأهازيج .

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