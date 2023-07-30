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الأحد، 30-07-2023 12:29 ص

السفراء العرب يكرّم السفيرة الحوامدة بمناسبة انتهاء مهامها في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - أقام مجلس السفراء العرب في إسبانيا حفل تكريم لسفيرة الأردن لدى مملكة إسبانيا أربج حوامدة، بمناسبة انتهاء مهام عملها هناك.

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وألقت سفيرة لبنان عميدة السلك الدبلوماسي العربي، هالة كيروز كلمة أشادت خلالها بسفيرة الأردن وأدائها المتميز في خدمة المصالح الأردنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الأردنيين المقيمين والعابرين لإسبانيا.


وأشادت بدورها داخل مجلس السفراء العرب وإسهاماتها الرفيعة بكل ما يتعلق بالعمل العربي المشترك، والعلاقات العربية الإسبانية في المجالات كافة.


وتحدث عدد من السفراء العرب في هذه المناسبة، منوهين بالعلاقات الطيبة التي كانت تربطهم بالسفيرة الحوامدة، مؤكدين بشكل خاص على دورها الدؤوب ببناء توافقات داخل المجموعة العربية وتقديم مقترحات عملية لتطوير العلاقات العربية الإسبانية.


وحضر الحفل مدير عام إدارة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في الخارجية الإسبانية، السفير البرتو أوثولاي، والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبد اللطيف غديرة،؛ والمديرة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة الميمان.


يذكر أن السفيرة أريج حوامدة، مثلت الأردن في إسبانيا وإمارة أندورا لما يزيد عن خمس سنوات وتُوجت مهام عملها بتنظيم زيارة عمل ملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي، حيث ترأس جلالته وجلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، اجتماعات مسار العقبة في مدينة قرطبة".

 




 

 


 

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