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الجمعة، 28-07-2023 09:06 م

متابعة جماهيرية حاشدة لفعاليات صيف الأردن في إربد

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الوكيل الاخباري - شهدت فعاليات صيف الأردن التي احتضنتها مدينة الحسن الرياضية بإربد إقبالاً جماهيرياً كبيراً تفاعل بحرارة مع الفقرات التي تم عرضها بحضور محافظ إربد رضوان العتوم.

واشتملت الفعاليات التي حضرها الحكام الإداريون ونائب مدير شرطة إربد العقيد فرحان العموش وعدد من المسؤولين وفعاليات رسمية وأهلية على عمل رسومات على وجوه الأطفال وفقرات ترفيهية وتشكيلات بالبالونات ومسابقات ثقافية تخللها توزيع جوائز على الفائزين.

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