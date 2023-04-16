الأحد 16-04-2023
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الأحد، 16-04-2023 01:34 م

حضور شعبي لفعاليات ليالي رمضان بمدينة السلط

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الوكيل الإخباري - توافد جمع كبير من عائلات مدينة السلط وما حولها لساحة عقبة بن نافع بمدينة السلط الليلة الماضية من أجل حضور فعاليات ليالي رمضان.

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وقال مدير ثقافة البلقاء محمد الزعبي إن الفعاليات تضمنت معرض منشورات لوزارة الثقافة وعرضا مسرحيا وفقرة شعرية وعرضا فلكلوريا تراثيا وفقرات غناء وطنية ومعرضا للصناعات اليدوية والحرفية.


كما شاركت جمعيات خيرية بمنتجاتها من خلال إقامة بازارات ضمت منتوجات لهذه الجمعيات.


وأوضح مواطنون أن هذه الفعاليات أدخلت الفرح والسرور على عائلاتهم، من خلال تركيزها على على الجوانب الثقافية والسياحية والدينية.

 




 

 


 

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