الأمن يضبط 10 مركبات ويعمم على أخرى جراء "التشحيط" أثناء الانجماد وتساقط الثلوج - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه جرى خلال المنخفض تنفيذ حملات امنية ومرورية على مخالفة التشحيط بالعجلات اثناء تساقط الثلوج وتشكل الانجماد لما تشكله تلك المخالفة من خطورة على مستخدمي الطريق. اضافة اعلان





واكد الناطق الإعلامي انه جرى خلال أيام المنخفض ضبط عشرة مركبات إضافة الى التعميم على مركبات أخرى وبعض المركبات جرى تحديدها وضبطها بعد متابعة فيديوهات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السائقين وحجز المركبة مدة 14 يوما في احدى ساحات الحجز المخصصة لذلك.







