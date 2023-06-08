حقيقة الاخبار السارة التي ستزفها الحكومة للأردنيين !

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر نيابي لموقع الوكيل الاخباري انه لا يوجد مؤشرات حول ما يتناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "اخبار سارة بالاردن" .

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا معلومات ( دون الاشارة الى مصادرها ) ، تتحدث عن قرارات مرتقبة بشأن عفو عام بالاردن يشمل مخالفات السير ، كما تحدث البعض عن تأجيل لاقساط القروض بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وتحدث اخرون عن صرف 100 دينار للموظفين والعسكريين ، وهي معلومات نفى المصدر صحتها .

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