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الثلاثاء، 05-04-2022 08:35 م

حقيقة التجسُّس على هواتف الأردنيين

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الوكيل الاخباري - نفى المركز الوطني للأمن السيبراني بشكل قاطع، المزاعم الواردة في تقرير منظمة (فرونت لاين ديفندرز) حول وجود وكلاء للحكومة يستهدفون هواتف مواطنين أردنيين باستخدام برنامج التجسس “بيجاسوس”.

وأكَّد المركز في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذه المزاعم عارية عن الصحَّة، وأنَّ الأردن لم يتعاون مع أيِّ وكلاء بهدف التجسُّس على هواتف مواطنين أو فرض الرَّقابة على مكالماتهم.

وشدَّد على أنّ المكالمات الهاتفيَّة والاتِّصالات الخاصَّة سريَّة ولا يجوز انتهاكها وفقاً لأحكام قانون الاتِّصالات، وتقع ضمن منظومة حماية الفضاء السيبراني الأردني، التي تتمُّ متابعتها من الجهات المختصَّة، وفق التَّشريعات النافذة واستراتيجيَّات وسياسات ومعايير الأمن السيبراني المقررة.

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