حقيقة رفع أسعار كافة أنواع الدخان في الأردن

الوكيل الاخباري - نفى وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نوايا الحكومة برفع أسعار الدخان وأكد أن الأمر إشاعة فقط لا أساس لها من الصحة.



وأوضح الشمالي في تصريحات صحفية أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا تحدد سعر الدخان، وإنما دائرة الضريبة ووزارة المالية لافتا إلى وجود نقص في عمليات التوريد، قائلا : “وردت لنا عدد من الشكاوي من التجار بنقص في عمليات التوريد حيث كانت هناك لرفع الأسعار ولكن لم يتم رفع شيء بعد”.

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