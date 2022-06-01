الأربعاء 01-06-2022
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الأربعاء، 01-06-2022 06:28 م

حلقة نقاشية عن التحديات التي واجهت المرأة في الانتخابات

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الوكيل الاخباري - نظمت الشبكة الإقليمية للمرأة في أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية بعنوان " أهم التحديات التي واجهت المرأة في الانتخابات البلدية واللامركزية"، بحضور عدد من عضوات مجلس أمانة عمان، ومجالس المحافظات اللامركزية، والمجالس البلدية في عمان والسلط ومادبا وعين الباشا والجيزة.

وقالت رئيسة الشبكة منال العبداللات إن التوجه الديموقراطي في المملكة يتطلب المشاركة الفاعلة للمرأة وتمكينها سياسياً، لتحقيق التأثير الإيجابي في جميع المجالات لتكون خير مثال للمواطنة الفاعلة.

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