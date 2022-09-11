حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في الاردن

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تنسيب وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بحلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة في المملكة، اعتباراً من تاريخ 2/10/2022م، تمهيداً لإجراء انتخاباتها.



وفوَّض المجلس وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الُغرف الصِّناعيَّة لحين إجراء الانتخابات.



كما وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بحلّ مجالس إدارة غُرف التِّجارة في المملكة، اعتباراً من تاريخ 6/11/2022م، تمهيداً لإجراء انتخاباتها، وتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الُغرف التِّجاريَّة لحين إجراء الانتخابات.

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ونصَّ القرار على أن يتمَّ تزويد المجلس بأسماء اللِّجان المؤقَّتة خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحلِّ مجالس الإدارة.





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