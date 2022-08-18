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الخميس، 18-08-2022 05:16 م

وزير السياحة يلتقي السفير التونسي في عمان

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الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، اليوم الخميس، السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي.

وبحث الجانبان زيارة العمل المنتظرة لوزير السياحة والآثار، تلبيةً لدعوة نظيره التونسي، والتي ستكون مناسبة لعقد الدورة الثانية للجنة القطاعية التونسية-الأردنية المشتركة في المجال السياحي واللجنة الفنية في مجال الصناعات التقليدية، فضلا عن التوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للسنوات 2021-2022-2023، الذي تمّ الاتفاق على صيغته النهائية.

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