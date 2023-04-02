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الأحد، 02-04-2023 12:12 م

حماية المستهلك: ارتفاع أسعار 22 سلعة من أصل 35 منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - أعدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للاسرة الاردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد مرور 10 أيام وشملت الدراسة قراءة أسعار 35 سلعة.

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بالنسبة للخضار فقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع اسعار 22 سلعة وبنسبة بلغت 23.8.% ، وانخفاض سلعة واحدة هي سلعة الخيار وبالرغم من انخفاض سعرها إلا أنها ما زالت تباع بسعر مرتفع حيث تباع ما بين 90 قرشا الى دينار للكيلو الواحد وهذا يعتبر سعر مرتفع إذا ما تم مقارنته بسعر البيع قبل شهر رمضان المبارك فقد كان يباع بنصف دينار. 


وبلغت أعلى نسبة ارتفاع لسلعة الزهرة 50% ثم الفول البلدي 40% والبصل الأحمر والثوم والباذنجان الكلاسيك والصغير والفلفل الاخضر 33.3% والبطاطا 30% والبندورة 20% وادنى نسبة ارتفاع كانت للفاصوليا 14.2%.

أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد ارتفعت كافة انواعها البلدية والمستوردة فقد ارتفع سعر الكيلوغرام من الخاروف واصبح يباع 14 دينار وبنسبة ارتفاع  بلغت 16.6% والعجل البلدي 11.7%، والخاروف المستورد تراوح ما بين 6.6% الى 11.7% والعجل المستورد ارتفع بنسبة بلغت 6.25%.


وقال الدكتور محمد عبيدات ان السلع التي تم مقارنة اسعار هي سلع أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين في شهر رمضان المبارك حيث شملت الخضار واللحوم الحمراء والبيضاء وبعض المواد التموينية كالسكر والارز والبيض واللبن والجبنة الخاصة بـ القطايف والحلويات.


وعلق عبيدات على أسعار بعض السلع التي ارتفعت مثل الباميا والملوخية قائلا إنه من غير المعقول والمقبول أن تباع هذه السلع بـ 10 دنانير للكيلو غرام الواحد فهذا السعر خيالي ولا تستطيع الغالبية العظمى من الأسر شرائه حتى وإن كانت في بداية قطافها. 


كما أن الارتفاعات المتتالية التي طالت اغلب انواع الخضار اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأردنيين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.


وتطرق الى مسألة الصمت الحكومي على أسعار اللحوم الحمراء الطازجة المستورد التي بدأت في الارتفاع بشكل متتالي حيث كانت تباع ما بين 5.50 دينار و6.50 دينار ووصلت الان ما بين  7.50 دينار الى   8 دينار  مطالبا بوضع سقوف سعرية اسوة بالسقوف السعرية التي وضعت على الدجاج.


أما فيما يتعلق باللحوم البلدية فقد طالب الدكتور عبيدات بوقف تصدير الخراف خلال الشهر الفضيل لحاجة السوق المحلي لهذه الخراف والعودة للأسعار كما كانت عليه في السابق.


وبالنسبة للدجاج فقد لوحظ التزام اصحاب المولات والمحلات الكبرى في العاصمة عمان والمدن الأخرى بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة ولكن هناك خروقات وعدم التزام بالسقوف السعرية على أسعار دجاج النتافات من قبل المزارع ومن قبل محلات النتافات في الضواحي والقرى النائية والبعيدة مما يستوجب تكثيف وتشديد الرقابة على هذه الأماكن وهذه المزارع.


كما بين الدكتور عبيدات أن السلع الاساسية التي ثبتت أسعارها كالأرز والسكر والسمنة والبيض وبعض انواع اللبن أن هذه السلع كانت قد ارتفعت أسعارها قبل حوالي شهر مثل السكر والارز والسمنة والزيوت حيث ثبتت هذه الاسعار على ارتفاع. 


أما أسعار الأجبان التي تدخل في صناعة القطايف والحلويات فقد ارتفعت بنسبة ما بين 20% الى 25 % بالرغم من تصنيعها محليا.




 




 

 


 

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