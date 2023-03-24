حماية المستهلك تدعو إلى عدم التدافع على الأسواق في رمضان

الوكيل الاخباري - دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى عدم التدافع على الأسواق بقصد شراء وتخزين السلع الغذائية والمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك .

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وقال الناطق الإعلامي للجمعية الدكتور حسين العموش، أنه لا حاجة لتخزين السلع والمواد في ظل توفر المخزون الاستراتيجي للمملكة لمدد طويلة و بكميات كبيرة وكافية في الأسواق، مبيناً أن ذلك يساعد في استقرار أسعارها والحفاظ على جودتها.



وحذرت الجمعية من السلوكيات الخاطئة في عملية التهافت على الأسواق والذي قد يدفع بعض التجار إلى استثماره ورفع الأسعار على المواطنين، إضافة إلى تصريف بعض المنتجات ذات الجودة المتدنية.



ونوه العموش ، اليوم الجمعة إلى ضرورة مراعاة التجار إلى القدرات الشرائية المتفاوتة عند الناس، حيث أن الرفع سيطال المقتدر وغير المقتدر بما يشكل عبئاً مالياً على الأسر ذات الدخول المحدودة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من الأسر الأردنية.



ودعت الجمعية المواطنين إلى ضرورة تبليغ الجهات ذات العلاقة عن أيه مخالفات أو سلوكيات خاطئة بحق المستهلكين لاتخاذ المناسب.