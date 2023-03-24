الجمعة 24-03-2023
الوكيل الاخباري

عجلون: 4200 شاب وشابة يستفيدون من برامج معهد التدريب المهني

مقتل ثلاثة إرهابيين بقصف جوي في العراق

أمطار غزيرة قادمة إلى المملكة في ثالث أيام رمضان

6 إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

ما هو الطبق الصحّي المناسب خلال شهر رمضان؟

"تطوير المناهج" يطلق سلسلة فيديوهات تعليمية متعلقة بأحكام صيام رمضان

حماية المستهلك تدعو إلى عدم التدافع على الأسواق في رمضان

100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

وفاة معلم في الجمعة الأولى من رمضان بالبلقاء

الجمعة، 24-03-2023 02:56 م

حماية المستهلك تدعو إلى عدم التدافع على الأسواق في رمضان

ته


الوكيل الاخباري -  دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى عدم التدافع على الأسواق بقصد شراء وتخزين السلع الغذائية والمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك .

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي للجمعية الدكتور حسين العموش، أنه لا حاجة لتخزين السلع والمواد في ظل توفر المخزون الاستراتيجي للمملكة لمدد طويلة و بكميات كبيرة وكافية في الأسواق، مبيناً أن ذلك يساعد في استقرار أسعارها والحفاظ على جودتها.


وحذرت الجمعية من السلوكيات الخاطئة في عملية التهافت على الأسواق والذي قد يدفع بعض التجار إلى استثماره ورفع الأسعار على المواطنين، إضافة إلى تصريف بعض المنتجات ذات الجودة المتدنية.


ونوه العموش ، اليوم الجمعة إلى ضرورة مراعاة التجار إلى القدرات الشرائية المتفاوتة عند الناس، حيث أن الرفع سيطال المقتدر وغير المقتدر بما يشكل عبئاً مالياً على الأسر ذات الدخول المحدودة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من الأسر الأردنية.


ودعت الجمعية المواطنين إلى ضرورة تبليغ الجهات ذات العلاقة عن أيه مخالفات أو سلوكيات خاطئة بحق المستهلكين لاتخاذ المناسب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عجلون

عجلون: 4200 شاب وشابة يستفيدون من برامج معهد التدريب المهني

جرش

محافظ جرش يتفقد السوق التجاري ومدى الالتزام بالأسعار

تط

"تطوير المناهج" يطلق سلسلة فيديوهات تعليمية متعلقة بأحكام صيام رمضان

معلم

وفاة معلم في الجمعة الأولى من رمضان بالبلقاء

قطر

‎قطر تعلن دعمها للمبادرة الأردنية المزمع إطلاقها في سوريا

الدفاع

الدفاع المدني: التعامل مع 1114 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
wwwwwww

تواصل الجهود الرقابية على الأسواق مع بدء شهر رمضان

تنزيل (1)

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

main_image64196d388b355

حماية المستهلك تعتمد خطتها الرقابية والتوعوية لشهر رمضان

ططططط

الحكومة: مخزون غذائي وفير وتشديد الرقابة على الأسعار

44

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

w

وزارة الصناعة : نراقب الأسعار في الأسواق وتوفر المنتجات