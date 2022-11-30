الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

اليرموك توضح حول منح رئيسة كوسوفو السابقة دكتوراه فخرية

العثور على مواطن متوفياً داخل منزله في الزرقاء

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

مؤتمر صحفي حكومي للإعلان عن مشروع قانون الموازنة 2023

الدفاع المدني: التعامل مع 1313 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وفاتان واصابتان بحادث تصادم على الصحراوي - صور

الجيش: احباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

تعطل حركة السير على طريق سريع في لبنان بعد هطول أمطار غزيرة

ديوان الخدمة يمدد فترة استقبال طلبات التوظيف

الأربعاء، 30-11-2022 01:54 م

حماية المستهلك تدعو الأردنيين لاستخدام الباص السريع

72022239032898685816


الوكيل الاخباري- دعت حماية المستهلك المواطنين الى استخدام  الباص السريع وباص عمان في تنقلاتهم اليومية توفيرا للوقت وللجهد والكلفة بسبب الازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة عمان هذه الأيام وخاصة في أوقات الدوام الرسمي.اضافة اعلان


وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان دخول فصل الشتاء وهطول كميات كبيرة من الأمطار ساهم بشكل كبير في عمل ازمات مرورية خانقة وخاصة في أوقات الذروة نتيجة لخوف المواطنين من عمل حوادث مرورية. وبالتالي فإنه من الأفضل  للمواطنين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم للذهاب إلى اماكن عملهم استخدام والتنقل بالباص السريع عالي التردد وباص عمان أما الذين لا يستطيعون استخدام الباص فبإمكانهم التنسيق فيما بينهم (خاصة ابناء المنطقة الواحدة ) واستخدام وسيلة نقل واحدة تنقلهم الى اماكن عملهم .

وأضاف الدكتور عبيدات إن استخدام الباص السريع عالي التردد وباص عمان قلل بشكل كبير من الازمات المرورية الخانقة وايضا خفض من التكاليف التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب ارتفاع اسعار البنزين والسولار بسبب استخدام بطاقة واحدة للحافلتين.
وبين الدكتور عبيدات أنه بإمكان المواطنين استخدام الباص السريع وباص عمان في مسارين مختلفين في تنقلاتهم اليومية وبنفس الأجرة ومقدارها 65 قرشا أجرة وهذا الأمر سيوفر عليهم الوقت والجهد والكلفة وبإمكان المواطنين شراء هذه البطاقات من المحطات التي وفرتها أمانة عمان في مناطق عديدة.

كما اشار عبيدات إلى أن أمانة عمان قامت بوضع خطة لتطوير النقل حيث قامت بتعزيز اسطول الباص السريع عالي التردد وباص عمان بعدد أضافي من الحافلات الجديدة كذلك استحداث خطوط جديدة في العاصمة عمان ترتبط بمسارات الباص السريع بالاضافة الى دراسة صيغة اتفاق مناسبة مع بعض الشركات الأخرى من أجل تسهيل عملية تنقل المواطنين في كافة مناطق عمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
re2asah2022

اليرموك توضح حول منح رئيسة كوسوفو السابقة دكتوراه فخرية

112022270047874711230

العثور على مواطن متوفياً داخل منزله في الزرقاء

1669813107820

الفايز يلتقي مسؤولين مشاركين في قمة السياحة بالرياض

1669811326479

التربية تعقد ورشة لمشرفي مبادرة تحدي القراءة العربي

63874acb00f5d

مؤتمر صحفي حكومي للإعلان عن مشروع قانون الموازنة 2023

001

المستقلة للانتخاب تقوم بجولة تفقدية على مراكز اقتراع وفرز انتخابات غرف التجارة

أخبار متعلقة
1120225103553218479966

حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

60fffc4cae3d6

إعلان هام لمستخدمي الباص السريع

ووووو

تعديل نسبة خصم شحن بطاقات باص عمان لتصبح 8 قروش

0022

تعزيز اسطول الباص السريع بـ 30 حافلة جديدة خلال اسبوعين

0L5A1078

اعلان هام من أمانة عمّان لمستخدمي باص عمّان والباص السريع

16-05-22-739928104

حماية المستهلك للأردنيين: تزودوا بالمؤن مرة واحدة بالاسبوع