حماية المستهلك تدعو الأردنيين لاستخدام الباص السريع

الوكيل الاخباري-

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دعت حماية المستهلك المواطنين الى استخدام الباص السريع وباص عمان في تنقلاتهم اليومية توفيرا للوقت وللجهد والكلفة بسبب الازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة عمان هذه الأيام وخاصة في أوقات الدوام الرسمي.وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان دخول فصل الشتاء وهطول كميات كبيرة من الأمطار ساهم بشكل كبير في عمل ازمات مرورية خانقة وخاصة في أوقات الذروة نتيجة لخوف المواطنين من عمل حوادث مرورية. وبالتالي فإنه من الأفضل للمواطنين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم للذهاب إلى اماكن عملهم استخدام والتنقل بالباص السريع عالي التردد وباص عمان أما الذين لا يستطيعون استخدام الباص فبإمكانهم التنسيق فيما بينهم (خاصة ابناء المنطقة الواحدة ) واستخدام وسيلة نقل واحدة تنقلهم الى اماكن عملهم .وأضاف الدكتور عبيدات إن استخدام الباص السريع عالي التردد وباص عمان قلل بشكل كبير من الازمات المرورية الخانقة وايضا خفض من التكاليف التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب ارتفاع اسعار البنزين والسولار بسبب استخدام بطاقة واحدة للحافلتين.وبين الدكتور عبيدات أنه بإمكان المواطنين استخدام الباص السريع وباص عمان في مسارين مختلفين في تنقلاتهم اليومية وبنفس الأجرة ومقدارها 65 قرشا أجرة وهذا الأمر سيوفر عليهم الوقت والجهد والكلفة وبإمكان المواطنين شراء هذه البطاقات من المحطات التي وفرتها أمانة عمان في مناطق عديدة.كما اشار عبيدات إلى أن أمانة عمان قامت بوضع خطة لتطوير النقل حيث قامت بتعزيز اسطول الباص السريع عالي التردد وباص عمان بعدد أضافي من الحافلات الجديدة كذلك استحداث خطوط جديدة في العاصمة عمان ترتبط بمسارات الباص السريع بالاضافة الى دراسة صيغة اتفاق مناسبة مع بعض الشركات الأخرى من أجل تسهيل عملية تنقل المواطنين في كافة مناطق عمان.