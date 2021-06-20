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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 11:05 ص

حماية المستهلك لـ الوكيل: ارتفاع أسعار الشقق إشاعة أطلقها مستثمرون لخدمة مصالحهم

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات إن ما يتم تداوله من أخبار حول ارتفاع أسعار الشقق عارٍ عن الصحة، ويروج له بعض المستفيدين وأصحاب المصالح الخاصة.

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وأضاف عبيدات لـ الوكيل الإخباري، أن الكساد في العالم وصل لمراحل متقدمة، ومن ضمنها الأردن خصوصا في أسعار الشقق والأراضي، ما ينعكس على سعرها بالانخفاض.

 

ولفت إلى أن من يروج هذه الأخبار عبارة عن مجموعة قليلة من المستثمرين المحتكرين،يسعون خلف مصالحهم عن طريق الإشاعة؛ لترويج عقاراتهم بأسعار عالية تزامناً مع الصيف الذي يعود به المغتربون للدولة، ويزيد به الإقبال عادة وقبل الجائحة على شراء العقارات.

 

وما يتم تداوله حول ارتفاع أسعار الشحن والتأمين كلام سابق لأوانه بما يتعلق بارتفاع أسعار الشقق، منوهاً إلى أن الحكومة لديها حلول جذرية مطروحة على الطاولة ستحافظ على التوازن السعري للعديد من السلع والخدمات.

 

وأكد عبيدات على أن تلاشي الكساد في العالم وعودة الانتعاش العالمي يحتاج إلى عدة شهور بعد انتهاء الجائحة، ما يجعل أسعار العقارات منخفض إلى حين عودة الحياة التجارية إلى طبيعتها.

 

 

 

 




 

 


 

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