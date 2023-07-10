حملات مبرمجة لردم آبار المياه المخالفة في الأردن

الوكيل الاخباري - ضمن إجراءاتها في مواصلة الحملة الأمنية لردم الآبار المخالفة التي تقوم ببيع المياه، كشف مصدر مطلع في وزارة المياه والري أن الحملات القادمة لن تكون مفاجئة إنما مبرمجة من خلال التعاون والتنسيق الحكومي والأمني.

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وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، وفقا ليومية الغد، أن الحملات القادمة والهادفة لردم الآبار المخالفة التي تقوم ببيع المياه، والتي تندرج ضمن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، أصبحت مبرمجة، مشيرا إلى أنه بمقتضى ذلك يتم إبلاغ أسماء أصحاب الآبار المخالفة من قبل وزير المياه والري إلى وزير الداخلية، ومن ثم يتم الإيعاز للحكام الإداريين باستدعاء المخالفين.



وقال المصدر إن الحملات المبرمجة، تنص على استدعاء أصحاب الآبار المخالفة وإبلاغهم بمجريات ردم البئر وجميع تفاصيل ما يلزم، كما أنه سيجري الطلب منه التعهد بالموافقة وتنفيذ قرار الردم وعدم المقاومة، وبخلاف ذلك؛ يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الحاكم الإداري. وأضاف أن الحملات الأمنية ستتركز خلال الفترة المقبلة في منطقة جنوب عمان.



وتركزت حملة وزارة المياه والري لإحكام السيطرة على مصادر المياه في الوقت الراهن؛ على منطقة الرمثا وجنوب عمان، معلقة آمالا واسعة على الحملة الأمنية لردم الآبار المخالفة العاملة، والبالغ مجموع نسبتها نحو 24 % من إجمالي الآبار العاملة في المملكة، في محاولة لتقليص العجز المائي المرتقب للصيف الحالي.



وتوقعت وزارة المياه والري في وقت سابق، أن يتم توفير ما بين 17 – 20 مليون متر مكعب كثمرة لهذه الحملة الأمنية، بحسب موازنة الوزارة المائية للعام 2021.



ووسط تأكيدات سابقة لمصادر مطلعة في قطاع المياه بأن حجم الطلب على المياه أعلى من المتوفر من جميع المصادر في مختلف مناطق المملكة، قدرت المصادر أن يتحسن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الحالي في العاصمة، بنسبة قد تصل إلى 3 % زيادة عما تم تزويده خلال الموسم الصيفي السابق ما يعني صيفا أفضل نسبيا من الصيف الماضي.



وقالت المصادر ذاتها إن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الماضي بلغ نحو 112 مليون متر مكعب خلال أشهر الصيف الستة، وهي اعتبارا من الأول من أيار حتى الأول من تشرين الثاني، وذلك من أصل حجم تزويد المياه الإجمالي السنوي للعاصمة خلال العام ذاته، والبالغ حوالي 215 مليون متر مكعب.



وبينت أن التحسن المتوقع على حجم التزويد المائي، مبني على أرقام وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، والتي أظهرت تحسنا جيدا على مخزون المياه في سد الموجب، نتيجة جودة أداء الموسم الشتوي للعام 2022 – 2023، والتحسن في ارتفاع حجم الهطولات المطرية التي شهدتها المناطق المغذية للسد، مقارنة بتذبذبها في الموسم الشتوي الماضي والموسم الذي قبله، ما خلف حالة من الجفاف كما أعلنت عنه وزارة المياه والري سابقا.



وتستمر وزارة المياه والري، وضمن حملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، بردم الآبار المخالفة العاملة، التي يبلغ عددها الكلي 659 بئرا موزعة في مختلف مناطق المملكة، في حين أنها تركز جهودها حاليا، على مخالفات الآبار الأشد جسامة.





