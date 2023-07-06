الحزن يخيم على الرمثا ومواقع التواصل تتشح بالسواد

الوكيل الإخباري - فُجعت مدينة الرمثا في محافظة إربد، بوفاة شابين من عائلة واحدة خلال 24 ساعة، واتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد حدادا عليهما. اضافة اعلان





وتوفي اليوم الخميس، إثر حادث سير في دولة قطر المهندس الشاب عبدالله رضا الدردور (32 عاما) في حادث سير، وسيعلن عن موعد صلاة الجنازة ودفن جثمان الراحل عند وصوله إلى الأردن.



ووفق مقربون من الشاب المتوفى عبدالله، فإنه كان قبل أيام في الأردن قبل أن يغادر إلى قطر ويستأنف عمله هناك مجددا إلا أن الموت أدركه.



وأمس الأربعاء، انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب نادر الدردور إثر تعرضه لحادث سقوط توفي على إثرها.



ونعى الشابين الدردور أقاربهما وأصدقائهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة استذكروا فيها مناقب الفقيدين وسيرتهما الحسنة.

