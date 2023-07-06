المياه تستقبل وفد ضباط رقم (7)

الوكيل الإخباري- استقبل امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد اليوم الخميس 6/7/2023 في مبنى وزارة المياه والري وفداً من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي ضباط رقم (7) وبحضور كلاً من المساعد للشؤون الإدارية والمالية السيد محمد العفيشات والمساعد للشؤون الفنية الجيولوجي ثائر المومني ومدير مديرية التطوير المؤسسي والتميز ومدير وحدة الاتفاقيات الدولية ومدير وحدة الإعلام والتوعية المائية وعدداً من من مدراء المديريات.

اضافة اعلان



وقدم المحاميد إيجاز حول الواقع المائي والتحديات والفرص التي يواجهها قطاع المياه والمشاريع الاستراتيجية التي تساهم بتحسين كفاءة استخدام المياه ورفع حصة الفرد من المياه في المملكة، ووضح أهمية الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى والمنظمات المحلية والدولية.



وقدم المساعد للشؤون الفنية م. ثائر المومني عرض تقديمي عن الهيكل التنظيمي لقطاع المياه ودور وزارة المياه والري في مراقبة وجمع معلومات المحطات المطرية والمناخية مع بيان الفرق بينهما ومراقبة المياه الجوفية والمياه السطحية و السدود ومشاريع الحصاد المائي والتغير المناخي.

ودار نقاش موسع وتم والرد على جميع الاستفسارات .