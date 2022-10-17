حَملة توعوية حول سرطان الثدي بالعلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري - نظَّمت كُلية الصيدلة والمركز الصحي بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي اليوم الاثنين، حَملة توعوية حول أهمية الكَشف المُبكر عن سرطان الثدي تحت الشعار (صورة للحياة...افحصي)، وذلك بمُناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.



وهدفت الحَملة الى نَشر الوعي بين الناس وتثقيفهم بأهمية الكشف المُبكر، باعتباره رَكيزة أساسية في مُكافحة المَرض وفرصة كبيرة لإمكانية الشفاء منه مع توفر الوسائل الطبية الحديثة لتشخيص المَرض وعلاجه، خاصة في مراحله الأولى.

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