حملة لإزالة الأنقاض على جوانب الطرق في دير أبي سعيد

الوكيل الإخباري - واصلت كوادر بلدية دير أبي سعيد بلواء الكورة في إربد، حملتها الخاصة لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء على جوانب الطرق الداخلية والرئيسية في مختلف مناطقها.

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وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى إن الحملة استهدفت الحد من انتشار الأنقاض وأكوام الأتربة والحجارة وبقايا ومخلفات الأبنية المتراكمة على جوانب الطرق والتي يسببها تعمد مواطنين طرح النفايات ومخلفات الأبنية بشكل عشوائي على امتداد جوانب الطرق الرئيسية والفرعية بشكل مخالف.



وأضاف أن البلدية وجهت إنذارات للمواطنين المخالفين، داعيا الأهالي إلى التعاون مع البلدية لغاية المحافظة على جمالية ونظافة مناطقهم من خلال التنسيق مع إدارات المناطق التابعة للبلدية، لإزالة أنقاض ومخلفات، إنشاء البناء تجنبا للمساءلة القانونية.