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الخميس، 31-08-2023 01:12 م

وقف دوام السبت في الأحوال المدنية

الاحوال المدنية1


الوكيل الإخباري - قررت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم الخميس، وقف دوام السبت في مكاتبها.

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وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن الدائرة قررت وقف دوام السبت في مكاتبها في كل من مديريات أحوال وجوازات العاصمة والزرقاء وإربد والبلقاء ومديرية الضفة الغربية وغزة ليعود الدوام فيها كالمعتاد.


وأشار الفايز، إلى أن دوام السبت جاء في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدائرة نتيجة تزايد أعداد المراجعين في فصل الصيف، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مبينا استمرار الدائرة وإبقائها على الدوام المفتوح وحتى انتهاء آخر معاملة قدمت للدائرة.

 




 

 


 

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