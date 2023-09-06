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الأربعاء، 06-09-2023 04:55 م

المستقلة للانتخاب تبدأ بتنفيذ مشروع بناء قدرات العاملين مع الشباب في المحافظات

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الوكيل الإخباري - نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال المعهد الانتخابي الأردني، أولى ورشات تدريب المدربين بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، في مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية/ محافظة اربد، والتي تهدف الى تمكين العاملين مع الشباب من مدراء مراكز الأميرة بسمة في إقليمي الشمال والوسط وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تمكنهم من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهو بناء قدرات اللجان الشبابية المنتخبة المنتسبة للصندوق.

اشتمل التدريب في يومه الأول على شرح لأهداف المشروع ودور الهيئة في تمكين الشباب والعاملين مع الشباب، التعريف بأبرز مضامين قانون الانتخاب رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ لمجلس النواب، مثل نظام التمثيل النسبي، نسبة الحسم / العتبة، الية تشكيل القوائم، شروط الترشح للانتخابات، جداول الناخبين وتعديلات القانون حول الاقتراع بناءً على مكان الإقامة الدائم، تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية، ومضامين قانون الأحزاب السياسية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢، حيث تم التطرق الى مفهوم الحزب، المواد التي تحمي المنتسبين للأحزاب شروط الانتساب للأحزاب، شروط تأسيس الحزب، التطرق لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

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كما سيشتمل اليوم الثاني على إرشادات خاصة في استخدام الدليل التدريبي، واليات تنفيذ الأنشطة التفاعلية في التدريبات مع الشباب، وطريقة تلقي الاستفسارات والاجابة عليها.

هذا وسيتم بعد الانتهاء من ورشات تدريب المدربين اطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهو بناء قدرات الشباب في المحافظات المنتسبين لمراكز الاميرة بسمة والبالغ عددها ٥١ مركزا، بالشراكة بين  الهيئة المستقلة للانتخاب والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

 




 

 


 

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