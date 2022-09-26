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الإثنين، 26-09-2022 05:14 م

حملة لإزالة البسطات المخالفة في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الاثنين، حملة واسعة لإزالة البسطات العشوائية المخالفة في شارع الملك عبدالله الثاني (ياجوز)، وبمشاركة كوادر بلدية الرصيفة والأجهزة الأمنية.

وقال متصرف اللواء محي الدين العدوان إن كوادر اللجنة تعمل وبشكل متواصل على متابعة جميع المخالفات وإزالتها، كونها تتسبب بإعاقة السير على الطريق وبمكاره صحية جراء المخلفات التي يتركها أصحابها.

وأشار إلى أنه جرى تحويل 9 أشخاص إلى المركز الأمني لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، وفق الأنظمة والقوانين.

ودعا المواطنين إلى الإبتعاد عن هذا السلوك المخالف الذي يضر بالمصلحة العامة ويحرم المواطن حقه في استخدام الطريق العام بشكل آمن.

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