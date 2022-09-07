تمويل مشروع لتزويد 10 مساجد بالطاقة الشمسية في الزرقاء

الوكيل الإخباري - باشر مجلس محافظة الزرقاء بمشروع لتزويد 10 مساجد في مدينة الرصيفة بالطاقة الشمسية ، وذلك ضمن المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة على موازنة المجلس للعام الحالي.

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وقال رئيس المجلس الدكتور ماجد الخضري، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المجلس مول خلال السنوات السابقة مشاريع الطاقة الشمسية لحوالي 52 مسجداً، بحيث أصبحت 25 بالمئة من مساجد المحافظة مشمولة بمشروع الطاقة الشمسية الذي ينفذ بالتعاون بين مجلس المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة يمول المشروع وتشرف عليه وزارة الأوقاف.

وأوضح الخضري أن المجلس وضع خطة من أجل الحد من استهلاك الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في دوائر ومؤسسات الدولة، ومنها المساجد والدوائر الحكومية. ولفت إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الذي يمول من خلال مجلس المحافظة سيشمل هذا العام أيضاً مديرية تربية الزرقاء.