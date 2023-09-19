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الثلاثاء، 19-09-2023 12:50 م

حوارية بالعقبة عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب العقبة، بالتعاون مع مجلس المحافظة والشرطة المجتمعية، حوارية عن دور القضاء العشائري في حل القضايا التي تقع بسبب ظاهرة العيارات النارية والمسؤولية المجتمعية والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبي الجرائم.

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واكد المشاركون بالحوارية على خطورة ظاهرة إطلاق العيارات النارية التي تشكل خرقاً سافراً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباكا للحياة العامة بالإضافة إلى ما يلحقها من تبعات اجتماعية وإنسانية وأمنية.


وقال مدير شباب العقبة الدكتور مخلد المجالي إن هذه الحوارية تأتي للتأكيد على توجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، التي كانت واضحة وصريحة بهذا الخصوص، من حيث ضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون مع هذه الظواهر، الأمر الذي يستوجب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أبنائه من المخاطر الناجمة عنها.

 




 

 


 

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