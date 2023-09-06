وثيقة في الجيزة لوقف إطلاق العيارات النارية

الوكيل الاخباري - أطلقت جهات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في لواء الجيزة، اليوم الأربعاء، وثيقة تدعو لعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات.



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ووقع الوثيقة شيوخ ووجهاء ومخاتير وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في لواء الجيزة بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية.



وقال متصرف اللواء ناصر الشوابكة خلال رعايته توقيع الوثيقة في مركز شباب الجيزة، إن الوثيقة، شددت على ضرورة التزام جميع الأهالي بعدم استخدام الأعيرة النارية في جميع المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة، ومحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دم الأبرياء.



وبين الشوابكة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما ضرورة إنفاذ القانون على مطلقي العيارات النارية في المناسبات.