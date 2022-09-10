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السبت، 10-09-2022 04:08 م

حوارية بالكرك عن دور الشباب في محاربة المخدرات

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الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الكرك، اليوم السبت، جلسة حوارية بعنوان "دور الشباب في محاربة المخدرات"، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومبادرة الطاقة التطوعية.

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وتحدث أمين سر الجمعية الدكتور محمود السرحان، عن أضرار المخدرات على المتعاطين وعواقبها الصحية الخطيرة والمشاكل النفسية والجسدية والصحية المصاحبة، مؤكدا أهمية قيام المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بالتوعية بمخاطر المخدرات وإيجاد قيادات شابة مؤثرة تسهم في نبذ ظاهرة التعاطي الدخيلة على مجتمعنا والمؤدية إلى انتشار العنف بجميع أشكاله.


فيما دعا عضو الجمعية عبدالله الحناتلة، إلى إيجاد برامج تناسب احتياجات الشباب وتساعدهم على أوقات فراغهم بشكل إيجابي، حتى لا يصبحوا عرضة لتعاطي العقاقير المخدرة التي يروج لهم تجارها أنها أداة نحو الخروج من واقعهم وتحقيق ذاتهم .


فيما استعرض عضو الجمعية الدكتور رسمي الخزاعلة، لأبرز خطط الجمعية وأنشطتها لتوعية الشباب في المحافظات، مؤكدا أهمية الرسالة الإعلامية الهادفة في تقليل نسبة التعاطي والإتجار كون الإعلام شريكا حقيقيا في مكافحة المخدرات.

 


 




 

 


 

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