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الأحد، 29-08-2021 08:29 م

حوارية تناقش واجبات الرعاية الصحية لمرضى الايدز بالمستشفيات

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الوكيل الاخباري - نظم مركز سواعد التغيير، ورشة حوارية حول واجبات مقدمي الرعاية الصحية، وحق الأشخاص المتعايشين مع مرضى الايدز عند تلقي الخدمات.

واستهدفت الورشة التي أقيمت اليوم الأحد، نحو 20 مشاركا من محافظات المملكة، وهم ضباط ارتباط ضبط العدوى في المستشفيات حيث قدم مجموعة من الأطباء ورقات عمل، تمحورت حول كيفية التعامل مع مرضى الايدز، وإجراءات وزارة الصحة، والخدمات التي تقدمها لهذه الفئة، ونتائج أبحاث علمية حديثة، استهدفت المرض ونوعية العلاجات وكيفية استخداماتها.

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