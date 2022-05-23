حوارية حول الجرائم الإلكترونية في إربد

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد في مدرسة كفرسوم الثانوية للبنات وبالتعاون مع قسم المباحث الجنائية في لواء بني كنانة اليوم الاثنين، جلسة حوارية توعوية إرشادية حول "الجرائم الالكترونية"، بحضور أعضاء المركز ومجموعة من طالبات المدرسة.

اضافة اعلان



وتحدث خلال الجلسة كل من الملازم أول فادي العمرات والملازم محمد الزعبي، عن أهمية تعزيز معرفة جيل الشباب بالخدمات الأمنية، والتي تهدف الى حماية خصوصية وأمن المواطن، مؤكدين على ضرورة توعية الشباب من الوقوع في الاخطاء الإلكترونية وذلك لخطورتها وشدة عواقبها.



وتحدثا بالتفصيل عن أنواع الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها من قبل الأجهزة الامنية وطرق التعامل مع مرتكبيها، وعن الإستخدام الصحيح للأجهزة الذكية بمختلف أنواعها، مبينا كيفية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بالشكل الصحيح ومحذرا من الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال الاجتماعي كافة، وذلك لتجنب الوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية.



وأكد المتحدثان على ضرورة عدم التردد في مراجعة أقسام وفروع وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للأمن العام والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبخاصة عند وقوع الشخص كضحية لها للتبليغ عنها.



وفي نهاية الجلسة دار حوار مفصل بين المشاركات والمحاضرين وتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المختلفة حول موضوع الجرائم الإلكترونية.