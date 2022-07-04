انطلاق فعاليات مهرجان الفنون الموسيقية الاول

الوكيل الاخباري- انطلقت مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان الفنون الموسيقية" الذي تنظمه جمعية الفنون الموسيقية لثلاثة أيام في حديقة المتحف الوطني باللويبدة تحت شعار "ليلة حلم".

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وجاء الحفل الذي رعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في قالب جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث قدمت الجمعية محاكاة لأنماط وأنواع الموسيقى الأردنية المختلفة، عبر معزوفات ولوحات فلكلورية تعكس التنوع الثري الذي يحتويه الفن الأردني، من خلال اركان منتقاه توزعت في حديقة المتحف.



وحضر الحفل امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، والنائبان نصار القيسي ومصطفى ياغي ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي ورئيسة اللجنة العليا لجمعية الفنون الموسيقية ريم بدران، ولفيف من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.



واثنت الوزيرة النجار في كلمتها، على التنوع الفني والموسيقي الذي يقدمه المهرجان، مؤكدة تطلعها لان يمضي قدما في دوراته المقبلة في التعريف بالمنجز الموسيقي الأردني محليا وعربيا.



وكرم المهرجان أربعة موسيقيين ساهموا في التأسيس للموسيقى الأردنية، هم: غازي الشرقاوي، والياس فزع، ومحمد عثمان صديق، ورضوان المغربي، كما عرض في الحفل فيلم توثيقي عن المكرمين يروي سيرتهم وما قدموه خلال مشوارهم الفني، فضلا عن فيلم يحكي سيرة نجوم الموسيقى الأردنية الذين رحلوا عن عالمنا وساهموا في التعريف بالفن الأردني.



كما تضمن حفل الافتتاح رسائل مصورة داعمة لفكرة المهرجان ورسالته، قدمها فنانون اردنيون مغتربون، بالاضافة الى الفنان اللبناني وائل جسار والفنانة العراقية أصيل هميم، فيما اختتم الفنان رامي شفيق حفل الافتتاح بوصلة طربية.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني من المهرجان، عزفا لفرقة الأوتار الذهبية الموسيقية وفرقة ماريمبلا وفرقة إنستروفوكال، والفنان طارق الجندي.



وتختتم فعاليات المهرجان يوم غد الثلاثاء، بعرض للفنان موسى فزع على البيانو، وخالد توفيق ومجموعته، ونتالي سنجيان وريتا أبو كريم، وفرقة جمعية الفنون الموسيقية.



يذكر أن جمعية الفنون الموسيقية تأسست عام 2019 على يد مجموعة من الموسيقيين الأردنيين، بهدف إيجاد تجمع موسيقي فني يمارس من خلاله الفنانون الأردنيون عملهم الموسيقي، ويحافظون على هويتهم الإبداعية وحضورهم الإنساني، بهدف تشكيل نموذج فني جديد تتحدى فيه الظروف التي تحيط بالمبدع وتتجاوز كل المعوقات.