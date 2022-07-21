وزارة الثقافة تطلق معرض الكتاب التفاعلي

الوكيل الإخباري- تطلق وزارة الثقافة اليوم الخميس، بالتزامن مع فعاليات صيف الأردن، وفي جميع محافظات المملكة "معرض الكتاب التفاعلي".

اضافة اعلان



ويُفتتح المعرض رسميًا عند السابعة مساء اليوم، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مقر منتدى زي الثقافي في محافظة البلقاء، كما تُفتتح المعارض في باقي المحافظات في الوقت ذاته في جميع أنحاء المملكة، وتتولى تنظيمه مديريات الثقافة كل يوم خميس، اعتباراً من اليوم وحتى 25 آب المقبل.



ويأتي المعرض بحسب بيان صحافي للوزارة، ضمن رؤيتها لإطلاق استراتيجية وطنية لتشجيع القراءة بالتشارك مع مؤسسة عبد الحميد شومان ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وضمن البرنامج الوطني للقراءة الذي تنفذه الوزارة، والذي تُعدّ مكتبة الأسرة الأردنية من أبرز برامجه.



ويهدف المعرض إلى توفير بيئة ملائمة لتشجيع القراءة، وتقديم مفردات الثقافة الأردنية بأشكالها المتنوعة للجمهور، وبما يتلاءم مع التحولات المعاصرة وحاجات المجتمع الأردني بشكل تفاعلي، لإيجاد حالة تشاركية بين الكتاب والكاتب والقارئ.

ويقدم المعرض لزائريه مجموعة من الفعاليات التي تتنوع بين معارض لبيع الكتب بأسعار رمزية موحدة، مقدارها 35 قرشًا لكتب الكبار و 25 قرشا لكتب وقصص الأطفال، كما يقدم حوارات ثقافية، وتوقيع كتب لكتاب من أبناء المحافظات، إضافة الى تنظيم معرض للوثائق الوطنية، وقراءات قصصية وشعرية، أمسيات موسيقية وفنية.