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الثلاثاء، 25-10-2022 10:52 ص

خبير تقني يوضح سبب العطل الذي أصاب واتساب في الأردن وبعض دول العالم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف خبير أمن المعلومات والجرائم الرقمية المهندس مجدي القبالين أن سبب العطل الذي أصاب أجزاء من خدمات واتساب وفيسبوك وانستغرام في الأردن والعالم مشكلة تقنية من الشركة المشغلة للمنصات الثلاث .

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وأضاف القبالين اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن العطل بدء منذ نحو ساعة ومن المتوقع إصلاحه خلال فترة قصيرة مؤكداً أنه تم الابلاغ عن العطل من مشتركين عالمياً ومحلياً .


ونفى أن تكون مشكلة العطل في المنصات الثلاث هجوم سيبراني مؤكداً أنه فقط مشكلة تقنية .


وكان عطل فني أصاب مواقع التواصل الاجتماعي ( واتس اب والفيسبوك وانستغرام) مما أدى إلى تعطل جزء من خدمات المشتركين في الأردن وبعض دول العالم .


 




 

 


 

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