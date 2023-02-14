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الثلاثاء، 14-02-2023 02:32 م

خبير دولي بالانقاذ: زلزال تركيا احدث يقظة لأهمية السلامة العامة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الخبير الدولي في الإنقاذ والسلامة العامة المهندس زيادة شطناوي، أن زلزال تركيا أحدث ( يقظة ) في دول المنطقة حول أهمية توسيع دائرة التوعية والتدريب المُسبق على أساليب السلامة العامة خلال وقوع الكوارث، مثل الزلازل والفيضانات.

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وأضاف الشطناوي لـ " الوكيل الإخباري" أنه بات من الضروري تحديث برامج التوعية  والتدريبات على مستوى وطني، من خلال برامج خاصة تركز على سلوك الأفراد والمؤسسات خلال وقوع أي كارثة.


ونوه إلى أن التدريب للأفراد على طرق الإخلاء سواء بالمنازل أو المباني الكبيرة مثل المصانع والشركات يسهم بدرجة 80% في تخفيف حجم الخسائر ويقلل من منها.


ودعا الشطناوي إلى أخذ الدروس والعبر مما حدث في تركيا وسوريا، وإعداد الخطط مسبقاً، لتلافي أي خطر قد يحدث مستقبلاً، أضافة إلى التركيز على اساليب البناء التي تخفف من أثر هذه الكوارث على قاطني ومرتادي المباني السكنية والتجارية.

 




 

 


 

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