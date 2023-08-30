خبير سيبراني يدعو كل مستخدمي أيفون بتفعيل هذه الخدمة الأمنية

الوكيل الإخباري -

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قال خبير الأمن السيبراني الأردني مجدي القبالين، "لتفعيل أقصى درجات الحماية على هواتف "Apple " انصح بتفعيل ما يسمى Lockdown mode " .وأضاف القبالين، عبر صفحته على فيسبوك " حسب تقارير "Citizen Lab" قادر على وقف عمل برامج التجسس مثل Pegasus & Parrot وغيرهم ."ولفت أن " Lockdown mode " عبارة عن إضافة امنية هائلة طورتها شركة Apple عام 2022 وعدد قليل من المستخدمين يعرفون عنها .ونوه أنه نظام إغلاق امني مشدد يطبق اجراءات أمنية مشددة على نظام التشغيل لمنع وايقاف كامل حالات الاختراق او التجسس المحتملة من خلال إيقاف الخدمات غير المهمة للعديد من الاشخاص التي تعتبر المصدر او المسبب الأساسي للعديد من الثغرات الأمنية الحساسة.وأشار حول سلبيات تفعيل هذه الوضعية أنه يتم فرض قيود مشددة على الرسائل وروابط الانترنت والملفات المرفقة ومكالمات الـ Facetime لارقام او اسماء غير مخزنة لديك وكذلك خدمات اخرى تشكل ثغرات محتملة على متصفح الانترنت وبرامج تواصل أخرى.وأكد أن آلية تفعيل الخاصية ( Settings > Privacy & Security > Lockdown Mode and tap Turn On Lockdown Mode) وبعد تفعيله سيقوم الجهاز بعمل إعادة تشغيل لتفعيل القيود الأمنية الجديدة.