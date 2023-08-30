الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

البشايرة مديرا عاما لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

الغابون.. انقلاب عسكري فوق دولة عائمة على بحر من النفط ماذا تعرف عنها؟

التعليم العالي: الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد منتصف الليلة

الأربعاء، 30-08-2023 01:26 م

خبير سيبراني يدعو كل مستخدمي أيفون بتفعيل هذه الخدمة الأمنية

9999


الوكيل الإخباري - قال خبير الأمن السيبراني الأردني مجدي القبالين، "لتفعيل أقصى درجات الحماية على هواتف "Apple " انصح بتفعيل ما يسمى Lockdown mode " .اضافة اعلان


وأضاف القبالين، عبر صفحته على فيسبوك " حسب تقارير "Citizen Lab" قادر على وقف عمل برامج التجسس مثل Pegasus & Parrot وغيرهم ."

ولفت أن " Lockdown mode " عبارة عن إضافة امنية هائلة طورتها شركة Apple عام 2022 وعدد قليل من المستخدمين يعرفون عنها .

ونوه أنه نظام إغلاق امني مشدد يطبق اجراءات أمنية مشددة على نظام التشغيل لمنع وايقاف كامل حالات الاختراق او التجسس المحتملة من خلال إيقاف الخدمات غير المهمة للعديد من الاشخاص التي تعتبر المصدر او المسبب الأساسي للعديد من الثغرات الأمنية الحساسة.

وأشار حول سلبيات تفعيل هذه الوضعية أنه يتم فرض قيود مشددة على الرسائل وروابط الانترنت والملفات المرفقة ومكالمات الـ Facetime لارقام او اسماء غير مخزنة لديك وكذلك خدمات اخرى تشكل ثغرات محتملة على متصفح الانترنت وبرامج تواصل أخرى.

وأكد أن آلية تفعيل الخاصية ( Settings > Privacy & Security > Lockdown Mode and tap Turn On Lockdown Mode) وبعد تفعيله سيقوم الجهاز بعمل إعادة تشغيل لتفعيل القيود الأمنية الجديدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image64ef33c16a268

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

WhatsApp Image 2023-08-30 at 3.44.39 PM

بني مصطفى تفتتح العام الدراسي الجديد لمركز الأمل للتربية الخاصة في سحاب

الملتقى-السادس-للقرآن-الكريم-في-موضوع-الإنسان-والتربية-في-القرآن-الكريم

تخريج 286 حافظا وحافظة للقرآن الكريم

ليلى (3)

"انا شفت ماما بتندعس قدامي".. الطفلة الناجية من حادث اربد تروي لوالدها التفاصيل

F4x2eTHXkAAODiG-1735x1157

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

033928f02ffb506e92151e55dec9e3e4

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي