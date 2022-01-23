خبير يكشف أسباب امتناع البعض عن تلقي لقاح كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية و لقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن من أبرز الأسباب التي تمنع البعض من تلقي لقاح كورونا هي الشكوك في سرعة انتاج اللقاحات في العالم مع بدايات أزمة الفيروس.

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وبيّن بلعاوي لـ " الوكيل الإخباري" أن دراسة تم إجراؤها حول الموضوع أوضحت أن البعض يمتنع عن تلقي اللقاح بسبب الإعتقاد بأن اللقاح غير فعّال ولا يقلل من الإصابة بالفيروس.



وأشار إلى أن آخرون ما زالوا يؤمنون بنظرية المؤامرة حول المطاعيم، وأن اللقاح جاء لشن حرب أو مراقبة الأشخاص أو التجسس على الاسرار.



ونوه بلعاوي إلى أن أشخاص ما زالوا يعتقدون أن تلقي اللقاح سوف يتسبب بامراض مزمنة، مثل العقم أو الجلطات أو غيرها.



وأكدت منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة سابقاً، على أن جميع لقاحات كورونا التي يتم اعطائها في الأردن آمنة وفعالة تماما ضد فيروس كورونا والمتحورات وتم إجازتها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.